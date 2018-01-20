Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 января облачно и без осадков. Воздух прогреется от −4 до +7 градусов. День увеличился до 9 часов 31 минуты: восход Солнца в 8.27, заход в 17.58.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

У кого намечаются тои

День рождения отмечает депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов. Он родился в селе Кызыл-Ункур Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Сегодня ему 52.

В 2005-2007 годах был депутатом Жогорку Кенеша III созыва.

2010-2012 — внешний руководитель ОсОО «Петрол Групп». Был также депутатом ЖК V созыва, в 2015-м снова прошел в Жогорку Кенеш по списку от «Ата Мекена».

50-летний юбилей у бывшего первого вице-премьер-министра Кыргызстана, первого заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана Мухамметкалыя Абулгазиева. Он родился в Кочкорском районе Нарынской области.

В 2010-2016 годах был председателем Социального фонда КР.

C 13 апреля 2016-го — первый вице-премьер-министр Кыргызстана. После отставки Сооронбая Жээнбекова 22 августа исполнял обязанности премьер-министра.

С 26 августа по 12 сентября 2017 года занимал должность советника президента Кыргызстана.

12 сентября 2017-го назначен первым заместителем руководителя аппарата главы государства.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 11.00 Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Морозко».

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители — Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров, заставляет переживать и даже сопереживать невезучести отрицательных персонажей.

— В 11.00 в Dodo Pizza — «Детское утро вместе с троллем Цветаном и озорной Машей».

В программе:

— 11.00-12.00 — мастер-класс по рукоделию. На него необходимо записаться по номеру 0550 117784;

— 12.30-13.30 — игры, танцы и конкурсы с аниматором;

— 11.00-13.30 — мастер-класс по приготовлению пиццы (ребенка нужно записать на кассе);

— настольные игры — кикер, монополия, алиас;

— молочные коктейли со скидкой.

— В 11.00 в ololohaus пройдет тренинг «Жить как цельная личность».

Бизнес-дирижер Данияр Аманалиев поделится своим взглядом на смысл жизни, счастье, осознанность, заданные нам сценарии и их взаимосвязь с бизнесом. Ключевые слова: тайм-менеджмент, самосовершенствование, осознанность, выученная беспомощность, теория разбитых окон, оптимизм, голодание, здоровье, консюмеризм, поток, счастье.

Стоимость участия — комнатное растение в горшочке, любящее офис и неприхотливое, или 500 сомов.

Регистрация по ссылке или по телефону 0777 99 00 50.

— В 12.30 в студии альтернативного обучения «Окна» — «Окно в искусство: Греция».

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Стоимость — 350 сомов.

— В 14.00 в Feel Good Centre — мастер-классы по хендмейду «Папье-маше».

В программу входят мастер-класс по папье-маше, раскраска поделок. С собой нужно принести хорошее настроение и одну вещь для поделки: это может быть тарелка, чашка, кружка или то, что нравится вам.

Стоимость — 250 сомов. Справки по телефону 0702521883.

— В 15.00 в кофейне «Sierra-Ташрабат» состоится мастер-класс «Картина маслом за 4 часа».

За 4 часа вы получите:

— «секреты мастерства» — приемы, делающие работу эффектной;

— персональную консультацию и помощь преподавателя на протяжении всего МК;

— воодушевление на самостоятельные эксперименты в изобразительном искусстве;

— новые знакомства и общение в кругу единомышленников во время кофе-брейка.

Стоимость — 1000 сомов (входят все материалы для написания настоящей картины маслом).

— В 15.00 в ololohaus пройдет встреча «Wellness club. Сила тела, бодрость духа».

Встреча будет интересна тем, кто задумывается о ценности здоровья как естественного проявления любви к себе и нуждается в поддержке в начале пути. Если вы практикуете здоровый образ жизни много лет и вам часто говорят, что вы наверняка дружите с магией, потому что излучаете здоровье, энергию и жизнерадостность, приходите обязательно, поделитесь своим опытом и вдохновите тех, кто в самом начале пути.

— В 17.00 в студии альтернативного обучения «Окна» — субботний Talking Club по правам человека.

Встреча посвящена вопросам образования. В 2010 году по результатам исследования Программы международной оценки знаний (PISA) Кыргызстан занял последнее (65-е) место в рейтинге уровня образования. Россия занимает лишь 35-е место, а в США школьное образование находится на столь низком уровне, что это признается угрозой национальной безопасности.

Вход свободный.

— В 18.00 в Feel Good Centre — Movie-time.

В эту субботу вам предлагают посмотреть фильм «Несломленный». Это история Луиса Замперини, в 1936 году на Олимпиаде в Берлине ставшего самым молодым участником Олимпийской сборной США по легкой атлетике. Он не завоевал никаких медалей, но последний круг пробежал так быстро, что сам Адольф Гитлер пожелал с ним встретиться. Победу Луису прочили и на Олимпиаде 1940 года в Токио, но Игры были отменены. Спортсмен все-таки попал в Японию, но уже совершенно в другом качестве — за штурвалом бомбардировщика. Японцы сбили его самолет, а самого Замперини взяли в плен, где его избивали, угрожали обезглавить, но сломить так и не сумели.

Вход — 100 сомов.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут трагикомедию «Дон Жуан».

Дон-Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим чувствам, непостоянным, как волны, как ветер, как стихия. Своим изменением Дон-Жуан провоцирует мир. Наша жизнь не биологический процесс и химия. Это в первую очередь жизнь души.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В ФОК «Газпром» в 19.00 начнется товарищеский матч по футзалу.

Играют сборная Кыргызстана и «Спартак» (Москва).

Для нашей команды данный поединок — этап подготовки к предстоящему чемпионату Азии. Соперник — четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов.

— В городе Канте пройдет второй тур зимнего первенства по футболу.

«Дордой-2» — «Алга-Чуй»,

«Кара-Балта-2» — «Бостери»,

«Кара-Балта» — «Ынтымак»,

«Абдыш-Ата-2» — ФЦ.

В турнире участвуют 10 команд из Топ-лиги и Первой лиги. На предварительном этапе они разделены на две группы.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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