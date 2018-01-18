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Общество

Крещение-2018. Где можно окунуться в прорубь

Завтра православные всего мира отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Традиционно в этот день можно будет окунуться в ледяную купель.

«Празднование Крещения начинается сразу после Святок, которые длятся в период с 6 по 18 января. 19 января будет совершаться чин великого освящения воды с крестным ходом до ближайших водоемов, в столичных храмах пройдут торжественные богослужения», — сообщили в пресс-службе Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Близ Бишкека 19 января крестные ходы и крещенские купания пройдут:

1Село Ленинское, улица Алма-Атинская.

Крестный ход начнется в 12.00 от храма Рождества Пресвятой Богородицы до пруда. На месте — народные купания.

2Село Воронцовка, улица Школьная, 37.

Крестный ход начнется в 10.00 от храма Покрова Пресвятой Богородицы до речки. Организуется праздник с концертной программой и купаниями.

3Село Новопокровка, улица Ленина, 137.

Крестный ход начнется в 11.00 от храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» до ближайшего пруда. На месте пройдут народные купания.

4Село Сосновка

Крестный ход от храма великомученика Дмитрия Солунского до Кара-Балтинки для освящения воды начнется в 10.00. На месте будут народные купания.

В столичных храмах будут совершаться торжественные богослужения.

  •  Епископ Даниил совершит ночную Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе в ночь с 18 на 19 января в 23.00. Кроме того, Божественная литургия в это же время пройдет и во Владимирском соборе. В обоих храмах состоится чин великого освящения воды
  • Епископ Даниил 19 января традиционно совершит праздничную службу в храме великомученика Дмитрия Солунского (село Сосновка).
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