Духовным главой Англиканской церкви впервые стала женщина

Духовным главой Англиканской церкви избрана 63-летняя Сара Муллали. Об этом пишет BBC News.

В 2017 году Муллали стала первой женщиной-епископом Лондона. До священнической карьеры, начавшейся в 2001 году, она была медсестрой — причем и тут она была первопроходцем, став в 1999 году самой молодой главной медсестрой Англии. После рукоположения она занимала должности в британском Минздраве и входила в попечительский совет университета King`s College London.

Женщинам впервые разрешили рукополагаться в священники в Англиканской церкви в 1994 году, а первые назначения женщин-епископов состоялись 20 лет спустя, в 2014 году.

Муллали называет себя феминисткой и выступает за права ЛГБТ.

Год назад предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку, когда вскрылось бездействие церкви в связи с делом юриста Джона Смайта, уличенного в применении телесных наказаний к мальчикам в христианских лагерях в 1970-1980 годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345953/
