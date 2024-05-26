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Общество

Скоро сезон. О правилах безопасного поведения на воде напомнили в МЧС

О правилах безопасного поведения на воде напомнили в МЧС.

Специалисты отмечают, что запрещено:

  • купаться в необорудованных и не предназначенных для купания водоемах: пруды, искусственные пруды, каналы, реки;
  • распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
  • оставлять детей без присмотра взрослых возле водоемов, рек, бассейнов и каналов;
  • купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;
  • использовать моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей.

«Вода не прощает халатности», — предостерегают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295037/
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