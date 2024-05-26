Скоро сезон. О правилах безопасного поведения на воде напомнили в МЧС

О правилах безопасного поведения на воде напомнили в МЧС.
Специалисты отмечают, что запрещено:
- купаться в необорудованных и не предназначенных для купания водоемах: пруды, искусственные пруды, каналы, реки;
- распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- оставлять детей без присмотра взрослых возле водоемов, рек, бассейнов и каналов;
- купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;
- использовать моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей.
«Вода не прощает халатности», — предостерегают в ведомстве.