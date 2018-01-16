Суд по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» отложили. Не явился потерпевший

Суд по делу экс-владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима отложили. На процесс не явился потерпевший Александр Рябушкин. Не пришел и его представитель. Причины неявки неизвестны.

Отметим, сегодня суд должен был приступить к допросу Александра Кима. Заседание перенесли на 24 января. Председательствующий судья в Свердловском районном суде, где рассматривается дело, Санжарбек Чотонов сказал, что в ходе слушания будет рассмотрено ходатайство защиты о дополнительном допросе одного из следователей ГСБЭП, который, как выснилось, представил суду показания Галины Рябушкиной, оформленные почему-то от мужского лица, а свидетель с ними толком не ознакомлена.

Последнее заседание прошло 14 августа. Потом процесс приостановили из-за плохого самочувствия Александра Кима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.