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Общество

ЕС разработает механизм борьбы с выдуманными новостями

Евросоюз намерен разработать механизм, который позволит выявлять и пресекать распространение выдуманных новостей, ставящих под угрозу репутацию СМИ и эффективность демократических институтов, сообщает еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриель. Об этом она заявила по итогам первого заседания группы из 40 экспертов, сообщило издание tass.ru.

По данным издания, в состав экспертной группы вошли специалисты, представляющие СМИ, социальные сети, научную среду и технологические сектора экономики.

«Одной из наших первых задач станет выработка точного терминологического определения вымышленных новостей и выявление их отличий, например, от незаконной информации (реклама запрещенных услуг, пропаганда ненависти или призывы к насилию. — Прим. ТАСС), для противодействия распространению которой у наших стран-членов уже есть законодательство», — отметила Габриель.

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении создать французскую платформу борьбы с ложными новостями, она сказала, что Еврокомиссия призывает к общеевропейскому подходу при решении этой проблемы.

Она также подчеркнула, что приоритетом Брюсселя в этой работе станет гарантирование европейским гражданам максимально широкого доступа к информации в соответствии с принципами демократии.
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