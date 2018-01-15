ЕС разработает механизм борьбы с выдуманными новостями

Евросоюз намерен разработать механизм, который позволит выявлять и пресекать распространение выдуманных новостей, ставящих под угрозу репутацию СМИ и эффективность демократических институтов, сообщает еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриель. Об этом она заявила по итогам первого заседания группы из 40 экспертов, сообщило издание tass.ru.

По данным издания, в состав экспертной группы вошли специалисты, представляющие СМИ, социальные сети, научную среду и технологические сектора экономики.

«Одной из наших первых задач станет выработка точного терминологического определения вымышленных новостей и выявление их отличий, например, от незаконной информации (реклама запрещенных услуг, пропаганда ненависти или призывы к насилию. — Прим. ТАСС), для противодействия распространению которой у наших стран-членов уже есть законодательство», — отметила Габриель. Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении создать французскую платформу борьбы с ложными новостями, она сказала, что Еврокомиссия призывает к общеевропейскому подходу при решении этой проблемы. Она также подчеркнула, что приоритетом Брюсселя в этой работе станет гарантирование европейским гражданам максимально широкого доступа к информации в соответствии с принципами демократии.











