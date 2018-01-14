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Общество

Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой

Фото из личного архива. Волонтер Корпуса мира часто бывает горах в разных областях Кыргызстана

Тилла Халлей — волонтер Корпуса мира из города Шривпорта (штат Луизиана, США). Она изучает сама и преподает английский посредством уроков, лагерей и внеклассных занятий. В июне 2016 года она приехала в Кыргызстан, чтобы преподавать английский в селе Кара-Буура Таласской области.

Я решила приехать в Кыргызстан, потому что эта страна была частью мира, о котором я ничего не знала. Я думала, что это будет интересное приключение.

Тилла Халлей
— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Меня действительно удивляет, как летом многие семьи укладывают свои вещи и переезжают на джайлоо, чтобы жить в юртах и присматривать за своим скотом. Мне нравится, как кыргызы уважают свои традиции и культуру. Очень забавно смотреть на людей в моей деревне, когда они едут на лошадях или ослах.

из личного архива
Фото из личного архива. Тилла уже успела сходить в пеший поход на озеро Кель-Тор

— Что в Бишкеке напоминает о родном городе?

— «Бишкекпарк» и торговый центр Asia mall напоминают мне торговые центры в моем родном городе. Я думаю, это здорово, что в кыргызских и американских торговых центрах есть места, куда подростки приходят и общаются со своими друзьями. Sierra Coffee также напоминает мне о кафе в моем городе. Это прекрасное место с отличной обстановкой, чтобы провести день за чтением книги.

из личного архива
Фото из личного архива. Тилла призналась, что будет очень скучать по Кыргызстану, когда вернется домой

— О чем будете скучать, вернувшись домой?

— Когда вернусь в Америку, буду скучать по своим кыргызским семьям. До сих пор я жила с тремя разными семьями. Буду скучать и по природе Кыргызстана. Я много раз ездила в разные области страны, кроме Нарынской и Баткенской. Я проезжала по автодороге Бишкек — Ош двадцать раз.

Меня всегда поражает красота Кыргызстана. Я не хочу засыпать в машине, потому что боюсь что-то пропустить и не увидеть горы.

Тилла Халлей

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Мне нравится весь город. Когда я приезжаю в Бишкек из Таласа, я люблю ходить пешком, а не ездить в маршрутках. Особенно летом. В Бишкеке всегда открываются новые магазины и кафе, поэтому всегда есть чем заняться.

Мое любимое место в городе — это крыша отеля «Ак-Кеме». Летом оттуда можно увидеть весь Бишкек. Вы можете видеть как город, так и горы.

Тилла Халлей
— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мои любимые кыргызские блюда — манты и оромо. Я люблю есть их осенью, в сезон тыквы. Они становятся одновременно и сладкими, и солеными, когда вы добавляете туда тыкву. Я также люблю бозо. Мой сосед дает моей семье домашнее бозо два раза в неделю!

Я боюсь попробовать овечьи глаза. Чувствую, что могла бы съесть любую другую часть животного. Возможно, в этом году я все-таки решусь попробовать это.

Тилла Халлей

из личного архива
Фото из личного архива. Больше всего Тилле Халлей нравятся кыргызские горы

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Я считаю, что очень увлекательно ходить в баню. Я думала, что в баню ходят для того, чтобы помыться. Но быстро поняла, что речь идет об общении и расслаблении.

Я прожила в своей деревне 16 месяцев и считаю ее своим домом. И меня все еще разочаровывает, когда люди называют меня туристкой. Когда люди говорят мне это, я чувствую себя здесь чужой.

Тилла Халлей

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