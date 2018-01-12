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Общество

Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе

Зима в этом году выдалась весьма скудной на осадки, не считая декабрьский снегопад, когда в Бишкеке за ночь выпало 40 процентов месячной нормы.

А вчерашний снег практически растаял. Самое время проводить объезд городских улиц. Чиновники взяли с собой и журналистов. Заместители акимов всех четырех районов, представители Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) и управления ЖКХ мэрии, начальники участков удобно уселись в муниципальном автобусе.

— В жилмассивы поедем? — наивно спросил мой коллега.

— Нет, мы там не работаем, — услышал в ответ.

А потому поехали мы по правительственной трассе (там, где и так ежедневно убирают) — по проспекту Манаса, свернули на Ахунбаева и затем на Абдрахманова (бывшая Советская).

За время объезда остановились ровно два раза: на дорогах мокро и грязно. Убедились: дворники честно отрабатывают свой труд — долбят лопатами наледь, сгребают снег в кучи и даже посыпают тротуары песком.

Ехать на базу муниципального предприятия «Тазалык» смотреть запасы инертных материалов для подсыпки дорог уже никто не захотел.

— В целях бесперебойного движения транспорта уборка и вывоз снега в первую очередь начинается с магистральных улиц, троллейбусных трасс, остановок и разворотов, мостов, путепроводов, — отметили  в пресс-службе мэрии.

По словам замдиректора МП «Тазалык» Айдара Дыйканбаева, на столичных дорогах и тротуарах трудятся 578 дворников. Во время снегопада они работали до утра.

— Вы признаете жалобы горожан на гололедицу? Люди падают, получают травмы, переломы...

— Мы подготовили реагенты, на пешеходных переходах установили 20 бочек с песком и солью. Будем увеличивать их количество, постараемся на все перекрестки выставить. Тротуары во время снегопада мы убираем не полностью, а только третью часть от общей территории. А когда есть время, тогда полностью очищаем, — ответил он.

Всего «Тазалык» убирает 241 улицу, а их в городе, по данным Айдара Дыйканбаева, более 900. То есть охват — около трети! Теперь понятно, почему жалуются жители.

— Но ведь кроме нас есть и МТУ, и домкомы, и ТСЖ, — заметил чиновник.

А еще в мэрии напоминают: все торговые центры, магазины, павильоны и другие организации, независимо от формы собственности, обязаны убирать прилегающую к зданию территорию. В противном случае нарушителям Правил благоустройства и санитарных норм Бишкека, а также Кодекса об административной ответственности грозит наказание в виде штрафа.

— За пять рабочих дней, начиная с 8 января 2018 года, инспекторы СЭИ обследовали более 500 хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения правил благоустройства Бишкека. Установлено более 150 нарушителей. Всем им выдали предписания об очистке от снега и наледи прилегающей территории, — сказал ИА «24.kg» начальник инспекции Данияр Сулайманов.

— По результатам повторного объезда составлен 31 административный протокол. Документы переданы в районные комиссии для рассмотрения. Штраф за игнорирование нашего предписания составляет пять тысяч сомов для юридических лиц и две тысячи сомов для частных, — добавил он.

Если вашу улицу забыли убрать от снега и наледи, заявки с фотографиями по подсыпке дорог вы можете отправлять в WhatsApp:

— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — ‪ 0557 997 927;

— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — ‪0777 552 211;

— Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — ‪0558 336 640;

— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — ‪ 0703 611 806.

Если чиновники не отреагировали, вы можете стать «агентом 024», отправив новость в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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