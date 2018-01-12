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Общество

В селе Шекер открыли памятник Чингизу Айтматову

В селе Шекер Таласской области — на малой родине народного писателя Чингиза Айтматова — в преддверии его 90-летия ему торжественно открыли памятник.

На собрании в сельском доме культуры премьер-министр Сапар Исаков, извинившись за опоздание из-за гололедицы на дорогах, сказал: «Правительство готово делать многое в память о Чингизе Айтматове. Перед нами стоят многие задачи. Первая из них — ремонт музея его имени. Также мы выделили 15 гектаров земли на постройку мемориального комплекса «Чынгыз ордо».

Чингиз Айтматов дал людям новую философию, и мы не должны забывать о нем.

Сапар Исаков
По словам министра культуры, информации и туризма Султана Джумагулова, бюджет проекта «Чынгыз ордо» большой, и за один год построить такой комплекс не удастся, но это первый шаг. «На проведение памятных мероприятий, посвященных юбилею Айтматова, выделено 82 миллиона сомов. К проекту будут привлечены и частные инвесторы, и зарубежные. На эту сумму предполагается проведение конференций, установка памятников, переименование улиц в честь Айтматова, причем не только в Кыргызстане, но и в других тюркоязычных странах», — сказал он. 

Министр выразил надежду, что строительство мемориального комплекса «Чынгыз ордо» благоприятно скажется на развитии туризма в Кыргызстане и, в частности, в Таласской области.

 

 
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