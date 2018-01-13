Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 января пасмурно и небольшой снег. Воздух прогреется от −6 до +1 градуса. День увеличился до 9 часов 20 минут: восход Солнца в 8.30, заход в 17.50.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асель Кодуранова. Она родилась 13 января 1971 года в городе Фрунзе.

Трудовую деятельность начала в 1988 году статистом сектора учета комитета комсомола Фрунзенского политехнического института.

В 1991-1993 годы — должность заведующего сектором учета Первомайского РК ЛКСМ Киргизии.

В 1994-2009 годах — секретарь, заведующий организационным отделом аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана, заместитель председателя СДПК по оргработе.

В 2009-2010 годы — депутат Жогорку Кенеша IV созыва от СДПК.

В 2010 году — ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам аппарата временного правительства КР.

В 2011-2012 годах — член совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

С 2012 по 2015 годы — ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам при президенте.

С октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва. В ноябре 2017-го стала вице-спикером Жогорку Кенеша.

Куда сходить

Культура

— В Галерее М продолжается выставка «Зимнее настроение».

Представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник».

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

— В 14.00 в студии Orange — «День Италии — кулинарное путешествие для детей».

Вместе с детьми вы сможете приготовить три вида спагетти, два вида равиоли, фетучини и даже соусы по цветам флага Италии: зеленый, белый и красный.

«После мастер-класса, возможно, ваш ребенок порадует домочадцев своими кулинарными навыками, приобретенными у нас», — обещают организаторы.

— В 14.00 в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова пройдет фестиваль индийской музыки.

Индийский оздоровительно-учебный центр приглашает всех искателей истины на данный фестиваль. Вход свободный.

— В 14.00 в Feel Good Centre пройдут мастер-классы по handmade.

Дети научатся мастерству рукоделия, создавать красоту «из ничего», с пользой проводить время. Регистрация по телефону: 0702521883.

— В 16.00 в Национальной федерации йоги Кыргызстана пройдет семинар.

Организаторы обещают шикарный семинар, который в этот магический и мистический день проведет очаровательная Фердуса. Места ограничены, предварительная запись обязательна.

Дополнительная информация по телефонам: 0779 58 63 67 и 52 10 66.

Стоимость 500 сомов.

— В 18.00 в Feel Good Centre покажут семейную комедию «Все начинается завтра» (Two is a family).

Жизнь Самуэля (Омар Си) была легка, беззаботна и полна мимолетных увлечений. Но все изменилось в тот миг, когда одна из многочисленных бывших подкинула ему грудного ребенка. Главный герой решает, что такая проблема ему явно не по зубам, и отправляется на поиски матери малышки Глории. Все это обернется чередой событий, которые навсегда изменят жизнь Самуэля.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут пьесу в одном действии «Человеческий голос».

Спектакль «Человеческий голос» — это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние, — раскрывается душа героини и вся глубина ее трагедии. Актерам предстоит передать нерв расставания с любимым человеком. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста, и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

— В 18.30 в Tucano Coffee покажут фильм «Призрачная красота» с Уиллом Смиттом.

Пожалуй, это тот самый фильм, который растопит сердце любого, каждое слово точно попадет в душу, а его история, заставит взглянуть на некоторые вещи по-новому.

Главный герой фильма работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.

— В 19.00 в «Экодемии» — концерт мантра-медитация.

Если вы хотите найти ключ к разгадке, как обрести внутреннюю силу, вам обязательно стоит посетить это мероприятие. Ответы на самые важные вопросы придут через звук.

Вход свободный.

— В 20.00 в баре «Модный мамонт» — Старый Новый год с DJ DM Newman.

Старый Новый год под ритмы funk, hip-hop, jazzy, bossa, brass, rnb, soul, brazil, world Music. Настроение в этот вечер создает диджей из Алматы DM Newman.

— В 20.30 в арт-кафе Studio 247 — Старый Новый год с Мистером Оскаром.

На «Старый Новый год» вновь собирается тусовка, вновь будут песни и вновь все будут танцевать, общаться и слушать потрясающую музыку всех времен и народов.

Вход 400 сомов.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится вечеринка «Старый Новый год».

В этот же день арт-бару исполняется 2,5 года. За «станком» в этот вечер DJ Huchifun & Dj PizOne. Всех ждут приятные пустячки от «Чемодана».

Вход свободный.

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