«Мои 24». Как я училась кататься на лыжах

Длинные новогодние выходные — отличное время, чтобы заняться экстремальными видами спорта. Поскольку на сноуборде я уже катаюсь, решила освоить лыжи. А заодно и проверить, действительно ли можно научиться кататься на них за два часа.

Где взять лыжи

К январю открыли свои двери для лыжебордеров и начинающих экстремалов все горнолыжные базы страны. После долгих обсуждений на семейном совете решено ехать учиться на «Чункурчак», неподалеку от Бишкека: здесь хороший учебный склон и инструкторы.

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Своя экипировка — горнолыжный костюм, шлем, маска — у меня была. Дело осталось за малым: найти лыжи. Благо пунктов проката в Бишкеке, да и на самих базах много. Утром 2 января отправляемся на горнолыжку. Лыжи, палки и ботинки решено брать в прокате по дороге: подстраховались — вдруг народу на базе будет много, и нужного комплекта может просто не оказаться.

Заезжаем в прокат, а там уже тьма людей. Каждому что-то нужно: лыжи, доски, ботинки, экипировка. Тут-то пыл мой поостыл. Честно говоря, переживала, что придется помотаться по прокатам, чтобы подобрать нужные мне лыжи и ботинки. Такое уже бывало. Но, к счастью, все необходимое оказалось уже в первой точке.

Ботинки мне выдали и отправили к другому специалисту подбирать лыжи.

— Кататься умеете? — спрашивает меня улыбчивый дяденька.

— Нет. Вот в первый раз. Буду учиться, — радостно сообщаю я.

— Понятно. Хорошо, дам вам лыжи поменьше, чтобы легче было.

А дальше ждал самый неприятный для девушек вопрос: «Сколько весите?» Эх, новогоднее застолье явно прибавило парочку лишних килограммов.

Сотрудник проката сразу предупредил: не стоит мяться и занижать цифру — только себе хуже сделаете. Крепления лыж выставляют по весу. Так что это не праздное любопытство, а в первую очередь ваша безопасность. Прочь комплексы!

Ботинки взяли, лыжи тоже выдали. К ним еще и палочки прилагаются. Оставляем в залог паспорт, платим за прокат всего снаряжения 500 сомов. Теперь можно ехать покорять горные вершины.

Инструктора не будет!

Час езды, и мы на месте. Как и еще около тысячи кыргызстанцев и гостей столицы. Ну да ладно, не возвращаться же назад. Начинаю обуваться. Сколько же раз я прокляла свою дурную затею, пока мне удалось застегнуть лыжные ботинки. Я привыкла к мягким и легким сноубордическим. Лыжные ботинки — совсем другая история. Они довольно жесткие, туго застегиваются и для меня показались ну очень тяжелыми.

Минут 20 под дружный хохот мужа и дочери я пыхтела, злилась, но все же совладала с ботинками. Дальше надо было дойти до кассы, и это оказалось довольно сложно. Мало того что в лыжных ботинках неудобно ходить, так они еще и скользят.

Но я все же преодолела ступеньки. Довольная и счастливая, отправляюсь покупать ски-пасс и искать инструктора. Простояв в очереди почти час, заветную карточку, дающую право проезда по канатной дороге, я получаю. А вот с инструктором не повезло.

Фото ИА «24.kg». После 20 минут мучений лыжные ботинки я все-таки обула

Из-за большого числа желающих освоить горнолыжный спорт свободных инструкторов на базе не было уже к 10.00 — времени открытия «Чункурчака». Ждать, когда кто-то освободится, тоже нереально. Инструкторы заняты практически на целый рабочий день. В итоге пришлось учиться самостоятельно.

Ноги углом, и приседаем

Идти сразу на канатку я не решилась. Проблема в том, что лыжи остаются на ногах, пока ты поднимаешься, и, соответственно, при спуске с канатки нужно сразу ехать, а не бежать, держа лыжи в руках, как это делают сноубордисты.

Для начала решила потренироваться просто на склоне. Итак, место выбрано. Теперь нужно научиться обуваться в лыжи. Хорошо, что дочь на них катается: теоретически я знала, что и как нужно делать. С небольшими проблемами, но надеть лыжи мне удалось.

Дальше предстояло самое сложное. Нужно пересилить страх и попытаться проехать хотя бы пару метров. Помочь вызвался муж. Он около получаса терпеливо объяснял мне, как нужно ставить ноги, поворачивать и тормозить. Единственное, что я запомнила: тормозить, ставя ноги углом, и не отклоняться назад. Как ни странно, но это помогло. И первая попытка проехать оказалась не такой уж неудачной. Я даже не упала.

Прокатившись пару раз, я решила, что уже вполне готова освоить канатку. Довольная, встала в очередь. И поняла, что я не могу просто стоять на лыжах. Они все время куда-то едут. Ох уж эта самоуверенность чайников! На кресло канатки я с помощью операторов все же взобралась.

Дальше предстояло самое сложное — спуститься. Удачным процесс назвать нельзя. Нет, я, конечно, слезла с кресла довольно спокойно, но вниз поехала не на ногах, а на спине. Хорошо, что таких, как я, на склоне было много.

Попытка покататься также закончилась провалом. Одно падение, и лыжи отстегнулись. А вот надеть их снова я не смогла: крепления никак не хотели защелкиваться. Так и пришла вниз пешочком с лыжами в руках. И уже там выяснилось, что крепление просто не отщелкнулось до конца, а я и не догадалась, потому что особо не вдавалась в подробности и советы мужа слушала невнимательно.

Будем учиться у ребенка

Лыжи мы в порядок привели. Но вот на канатку я решила больше не ездить. Поняла, что стоит следовать своим же советам: сначала долго учимся на склоне для новичков, а потом уже рвемся на большой. Так и себя можно обезопасить от серьезных травм, и катающимся мешать не буду.

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Однако отсутствие инструктора все же сказывалось: я просто не могла сообразить, как ставить ноги, чтобы лыжи не перекрещивались.

И знаете, кто помог? Моя шестилетняя дочь, которая катается уже третий сезон и держится на лыжах довольно уверенно. После пары спусков я поняла, что нужно ехать точно за ней и пытаться повторить движения. И чудо произошло: мне удалось проехать ровно, не упасть и даже нормально повернуть.

С дочкой я прокаталась около часа. К тому времени лыжи уже перестали казаться мне дьявольским изобретением. И даже ботинки так не жали ногу. Появилась возможность взять инструктора, но он был уже не нужен. Стояла я уверенно, а хорошее катание оставалось наработать практикой.

Лыжи или сноуборд?

Специалисты часто советуют новичкам и девушкам вставать именно на лыжи. Дескать, и учиться проще, и положение ног и всего тела более естественное.

Я встала на лыжи впервые. И могу с полной уверенностью сказать, что за два часа вполне реально научиться неплохо кататься.

Однако есть одно «но». Повторять мой опыт и учиться самостоятельно все же не стоит. Нужно обязательно взять инструктора.

Фото ИА «24.kg». Сноуборд на лыжи я не променяю

Не стоит забывать, что я катаюсь на сноуборде. А значит, какие-никакие навыки поведения на склоне и пользования горнолыжным снаряжением у меня есть. Я знаю на практике, как правильно согнуть колени и держать равновесие.

Тем, кто впервые в жизни столкнулся с лыжами, все же стоит обратиться к советам специалистов. Иначе можно получить серьезные травмы.

Эксперимент я провела. На лыжах кататься практически научилась. Поменяю ли сноуборд на лыжи? Нет. Все-таки для меня доска более интересна и любима. После обеда я радостно сняла лыжи, переобулась в свои любимые сноубордические ботиночки и пошла кататься в свое удовольствие.