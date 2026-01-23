21:49
На базе «Кашкулак» пройдут значимые соревнования по горнолыжному спорту

28-31 января на горнолыжной базе «Кашкулак» состоятся сразу несколько значимых соревнований по горнолыжному спорту: два этапа Кубка Центральной Азии, национальные и юниорские чемпионаты и старт под эгидой FIS. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, соревнования проводятся в седьмой раз и по праву считаются одним из ключевых спортивных событий зимнего сезона в республике.

«В них примут участие сильнейшие атлеты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, которые будут бороться за награды в двух дисциплинах: слалом-гигант и специальный слалом. Ожидаются высокий уровень конкуренции, динамичные заезды и зрелищная борьба на трассах. Соревнования станут важной площадкой для повышения спортивного рейтинга, получения международного опыта и выполнения квалификационных нормативов», — говорится в сообщении.
