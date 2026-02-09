Девушка упала в ущелье на базе «Кашкулак». Комментарий администрации зоны отдыха

Гостиничный комплекс «Кашкулак» предоставил официальный комментарий относительно трагедии, произошедшей 8 февраля.

Напомним, во время спуска девушка на высокой скорости пробила веревочное ограждение, установленное у обрыва, и сорвалась вниз.

«В 19.40 в медпункт комплекса поступило обращение о пострадавшей. Медицинский сотрудник в это же время направился к пострадавшей для оказания помощи, также была вызвана частная скорая помощь. Однако впоследствии было принято решение начать спуск пострадавшей навстречу скорой. Пострадавшая была доставлена в профильное медицинское учреждение для скорейшего обследования в сопровождении врачей скорой помощи и близких», — говорится в сообщении комплекса «Кашкулак».

Администрация базы сообщила о происшествии участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств.

«Хотим отметить, что на базе на опасных участках установлены специальные сети класса А, в соответствии с международными стандартами. Учитывая скорость, траекторию движения девушки и отсутствие попыток торможения, случился разрыв полотна сетки, и она упала вниз по склону. У пострадавшей, Т.А., 2006 года рождения, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, полный передний вывих головки правой бедренной кости и открытый перелом руки со смещением. Установка иного ограждения на этом участке привела бы к более тяжелым последствиям», — подытожили в администрации базы.