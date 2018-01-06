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Общество

Британские ученые установили настоящую причину смерти писателя Антона Чехова

Британские ученые установили, что великий русский писатель Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. Об этом со ссылкой на The Times сообщила Lenta.ru.

Писатель умер 15 июля 1904 года в гостинице курортного местечка Баденвайлер в Германии. Ранее считалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом.

«Ученые из Великобритании подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя и теперь говорят, что установили причину его смерти с большой долей уверенности. Пятна на рубашке, помимо бактерий туберкулеза, содержат еще и белковое вещество. Именно это, по словам исследователей, говорит о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг», — передало издание.
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