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Общество

Трамп предложил новую систему выборов в США

Американский президент назвал существующую систему «жульнической» и призвал перейти к голосованию по удостоверению личности, сообщило издание rambler.ru.

Президент США Дональд Трамп призвал внедрить систему идентификации личности во время выборов.

Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах 2016 года Комиссии по расследованию нарушений. Они изо всех сил боролись, чтобы Комиссия не обнаружила их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно.

Написал Трамп в своем Twitter

Он также подчеркнул, что в США в большинстве случаев процедура предъявления удостоверения личности является необходимой. Однако в момент голосования за будущего президента страны такой обязанности пока нет.

Ранее Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах в США. 
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