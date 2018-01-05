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Общество

Саакашвили в Тбилиси осудили на три года

Тбилисский горсуд заочно приговорил находящегося в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на три года лишения свободы, сообщил корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси. Об этом написало издание rambler.ru.

Таким образом, вынесен приговор по первому из четырех дел против бывшего руководителя страны, которому в целом грозит до 11 лет. Приговор огласил судья Георгий Аревадзе. Дело рассматривалось в течение двух лет. Защита не признает Саакашвили виновным. Его сторонники говорят о политическом преследовании.

Reuters
Фото Reuters

Приговор вынесен по делу сотрудника одного из банков Александра (Сандро) Гиргвлиани. Его убили четверо высоких чина МВД Грузии в 2006 году близ Тбилиси после ссоры в одном из ресторанов грузинской столицы. Обвинение утверждает, что Саакашвили способствовал фальсификации следствия, а потом незаконно помиловал раньше времени убийц. Дело Гиргвлиани нынешние власти пересматривали по требованию ЕСПЧ.

Остальные обвинения против Саакашвили касаются организации жестокого избиения оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, по нему экс-президенту Грузии грозит девять лет. Следующее — по событиям 7 ноября 2007 года, когда в Тбилиси были жестоко подавлены выступления оппозиции и разгромлена телекомпания «Имеди». Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. И еще обвинение, связанное с бюджетными растратами.

Конкретно — 8 миллионов 837 тысяч 461 лари (более $5 миллионов по курсу того времени), которые Саакашвили тратил на косметические процедуры, массаж, курсы похудения, приобретение дорогой одежды и подарков, отдых, аренду дорогих машин, яхты, вертолета и так далее.

Обвинение по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до одиннадцати лет.
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