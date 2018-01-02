Запрет на праворульные машины пока вводить не будут. Законопроект отозван

Законопроект, запрещающий использовать праворульный транспорт для пассажирских перевозок, отправлен на доработку. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения информацию подтвердили.

По данным ГУОБДД, МВД отозвало свой законопроект. Новые стандарты использования праворульных такси будет разрабатывать Министерство транспорта и дорог КР.

Напомним, ранее предполагалось, что с 1 января 2018 года в Кыргызстане будет введен запрет на использование праворульных машин в качестве такси. Инициаторы нового законопроекта отмечали, что чаще всего виновниками ДТП становятся именно машины с правым рулем управления. Однако до сих пор точной статистики нет.