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Общество

Запрет на праворульные машины пока вводить не будут. Законопроект отозван

Законопроект, запрещающий использовать праворульный транспорт для пассажирских перевозок, отправлен на доработку. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения информацию подтвердили.

По данным ГУОБДД, МВД отозвало свой законопроект. Новые стандарты использования праворульных такси будет разрабатывать Министерство транспорта и дорог КР.

Напомним, ранее предполагалось, что с 1 января 2018 года в Кыргызстане будет введен запрет на использование праворульных машин в качестве такси. Инициаторы нового законопроекта отмечали, что чаще всего виновниками ДТП становятся именно машины с правым рулем управления. Однако до сих пор точной статистики нет.

  
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