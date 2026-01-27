15:06
Агент 024

В ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и фото штрафов «Безопасного города»

В пресс-службе ГУОБДД прокомментировали жалобу жителя Бишкека на работу системы штрафов проекта «Безопасный город». По данным ведомства, электронные механизмы уведомления граждан и доступ к фото- и видеоматериалам нарушений находятся на стадии внедрения и пока не могут использоваться как единственный способ официального оповещения.

В пресс-службе напомнили, что, согласно Кодексу о правонарушениях, обязанность по уплате штрафа возникает только при надлежащем уведомлении гражданина о вынесенном постановлении. Отсутствие подтвержденного вручения уведомления ограничивает реализацию процессуальных прав, включая ознакомление с материалами дела и возможность обжалования.

Сообщается, что Государственный портал электронных услуг «Түндүк» и другие электронные сервисы в настоящее время выполняют информационно-справочную функцию. Механизмы электронной доставки постановлений, а также доступ к фото- и видеодоказательствам онлайн, зафиксированным автоматическими камерами, проходят нормативно-техническую доработку.

В то же время граждане сохраняют право на ознакомление с материалами фиксации правонарушений при личном обращении в уполномоченные органы.

Государственные структуры обязаны представить фото- и видеодоказательства и разъяснить порядок защиты прав, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что МВД разрабатывает правила направления копий постановлений и материалов фото- и видеофиксации. Проект соответствующего постановления кабинета министров уже размещен на Едином портале общественных обсуждений нормативных правовых актов.

Ранее на сайте 24.kg была информация о размещении на Едином портале общественных обсуждений НПА проекта постановления кабмина «Об утверждении правил направления копий постановлений по делам о правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи».

«Относительно вопроса обратившегося бишкекчанина, связанного с утратой государственного регистрационного номерного знака: он подлежит отдельному рассмотрению в рамках административного производства. Фиксация правонарушений с использованием утраченного или незаконно используемого номера может свидетельствовать об отсутствии события правонарушения со стороны собственника транспортного средства, что является основанием для пересмотра или отмены вынесенных постановлений», — ответили в пресс-службе ГУОБДД.

Напомним, ранее житель Бишкека пожаловался 24.kg на отсутствие уведомлений о более чем десяти штрафах, а также невозможность просмотра фото- и видеоматериалов нарушений через сервисы «Түндүк» и Tolom.kg. По его словам, это вынуждает автовладельцев оплачивать штрафы без возможности предварительной проверки.

