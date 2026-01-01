Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД

В Новый год в Кыргызстане задержали 75 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Фото пресс-службы ГУОБДД

Отмечается, что в ходе рейдовых мероприятий выявлено более 3 тысяч водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения.

За превышение установленной скорости к ответственности привлечены 336 водителей. Кроме того, за грубые нарушения ПДД 602 автомобиля помещены на штрафстоянку.

На территории страны зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, большинство из которых обошлось без серьезных последствий.