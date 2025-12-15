11:09
Происшествия

За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД

Фото ГУОБДД. За неделю выявлено более 19 тысяч нарушений ПДД

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения с 8 по 14 декабря выявили 19 тысяч 635 фактов нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщили в ведомстве, 2 тысячи 984 автомобиля водворены на штрафстоянку.

Виды нарушений:

  • управление авто без соответствующих документов — 1 тысяча 379;
  • управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 259;
  • незаконная тонировка стекол машины — 134;
  • нарушения ПДД пешеходами — 591;
  • нарушение правил эксплуатации авто — 2 тысячи 908;
  • автохулиганство — 25;
  • превышение установленной скорости — 2 тысячи 515;
  • управление автомобилем с подложным государственным номером — 8;
  • другие факты нарушения ПДД — 8 тысяч 832.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354588/
