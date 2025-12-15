За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД

Фото ГУОБДД. За неделю выявлено более 19 тысяч нарушений ПДД

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения с 8 по 14 декабря выявили 19 тысяч 635 фактов нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщили в ведомстве, 2 тысячи 984 автомобиля водворены на штрафстоянку.

Виды нарушений: