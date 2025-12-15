За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения с 8 по 14 декабря выявили 19 тысяч 635 фактов нарушения Правил дорожного движения.
Как сообщили в ведомстве, 2 тысячи 984 автомобиля водворены на штрафстоянку.
Виды нарушений:
- управление авто без соответствующих документов — 1 тысяча 379;
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 259;
- незаконная тонировка стекол машины — 134;
- нарушения ПДД пешеходами — 591;
- нарушение правил эксплуатации авто — 2 тысячи 908;
- автохулиганство — 25;
- превышение установленной скорости — 2 тысячи 515;
- управление автомобилем с подложным государственным номером — 8;
- другие факты нарушения ПДД — 8 тысяч 832.