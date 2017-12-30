В Нарыне сотрудникам ГСИН вручили ключи от квартир

В Нарыне открылся новый жилой дом, построенный для сотрудников Государственной службы исполнения наказаний, работающих в СИЗО-4 и региональном отделении уголовно-исполнительной инспекции. Ключи вручил премьер-министр Сапар Исаков, находившийся в регионе в рабочей поездке.

Глава правительства поздравил сотрудников ГСИН с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей в канун Нового года.

«За последние годы предпринят ряд мер, положительно сказавшихся на правоохранительных органах и Вооруженных силах. Экс-президент страны Алмазбек Атамбаев начал активную работу по вводу в эксплуатацию жилья для сотрудников данных структур», – отметил глава кабмина.

Правительство страны продолжит поддерживать, создавать максимально благоприятные условия для сотрудников правоохранительных органов и Вооруженных сил. Сапар Исаков

Правительство выделило сертификат на 50 тысяч сомов для облагораживания придомовой территории.

Отметим, 24-квартирный дом построили на деньги России.