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Общество

Тест: Какая собака вам подходит

По восточному календарю 2018 год – год Желтой Земляной Собаки. Животное славится своей преданностью, трудолюбием и упорством.  Собаки – животные по характеру честные и справедливые. И если вы давно хотели завести четвероногого друга, но не решались, сейчас самое время!

Ответьте на несколько вопросов, чтобы узнать, какая порода вам подходит больше всего. Сразу предупредим, что каждая собака индивидуальна. Мы взяли основные характеристики породы, но они могут не полностью совпадать с характером каждой собаки.

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