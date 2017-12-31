В течение года героями нашей рубрики были известные политики, чиновники, депутаты, артисты. Поделился своим списком любимых книг даже президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, правда, тогда он еще был премьер-министром.

В последний день 2017 года ИА «24.kg» представляет читателям топ-5 книг от главного Деда Мороза страны Станислава Касьянова.

1 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя

— Живая вода для языковых центров мозга. О восторге душевных фибров и говорить ни к чему.

Это не проза — это литературные симфонии, достигающие всех уровней восприятия. Дед Мороз Кыргызстана

Прочитать книгу можно по ссылке.

2 Рассказы Михаила Булгакова

— Тем, кто хочет победить или хотя бы посмотреть без страха на легион собственных тараканов, эти произведения так же полезны и мучительны, как паломничество через горы без снаряжения.

С творчеством Михаила Булгакова можно познакомиться здесь.

3 «Бойцовский клуб» Чака Паланика

— Читать только в переводе В.Г. Завгороднего или в оригинале.

Универсальный антидепрессант и мотиватор к работе над собой. Дед Мороз Кыргызстана

Если не верите и продолжаете депрессировать, прочтите внимательно книгу или... навестите незнакомого одинокого человека в стационаре онкологии.

Прочитать книгу можно по ссылке.

4 «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

— Книга — открытие этого года. И я почему-то уверен, что его можно открывать для себя бесконечно, как живописный шедевр гения-импрессиониста.

Как же трудно моим детям мне что-то объяснить. Но теперь я точно отличу шляпу от удава. Дед Мороз Кыргызстана

Прочитать книгу можно здесь.

5 «Кино между адом и раем» Александра Митты

— Универсальный ключ, вернее, набор инструментов для тех, кто хочет глубже понимать кино, литературу и даже жизнь, а может, и написать собственный сценарий.

И перестать быть зрителем, который, как пират «снимает с фильма перстни и топит в себе его бессмертную душу». Дед Мороз Кыргызстана

Прочитать книгу можно по ссылке.