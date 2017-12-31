Топ-5 книг от главного Деда Мороза Кыргызстана

В течение года героями нашей рубрики были известные политики, чиновники, депутаты, артисты. Поделился своим списком любимых книг даже президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, правда, тогда он еще был премьер-министром.
В последний день 2017 года ИА «24.kg» представляет читателям топ-5 книг от главного Деда Мороза страны Станислава Касьянова.
1«Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя
— Живая вода для языковых центров мозга. О восторге душевных фибров и говорить ни к чему.
Это не проза — это литературные симфонии, достигающие всех уровней восприятия.Дед Мороз Кыргызстана
Прочитать книгу можно по ссылке.
2Рассказы Михаила Булгакова
— Тем, кто хочет победить или хотя бы посмотреть без страха на легион собственных тараканов, эти произведения так же полезны и мучительны, как паломничество через горы без снаряжения.
С творчеством Михаила Булгакова можно познакомиться здесь.
3«Бойцовский клуб» Чака Паланика
— Читать только в переводе В.Г. Завгороднего или в оригинале.
Универсальный антидепрессант и мотиватор к работе над собой.Дед Мороз Кыргызстана
Если не верите и продолжаете депрессировать, прочтите внимательно книгу или... навестите незнакомого одинокого человека в стационаре онкологии.
Прочитать книгу можно по ссылке.
4«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
— Книга — открытие этого года. И я почему-то уверен, что его можно открывать для себя бесконечно, как живописный шедевр гения-импрессиониста.
Как же трудно моим детям мне что-то объяснить. Но теперь я точно отличу шляпу от удава.Дед Мороз Кыргызстана
Прочитать книгу можно здесь.
5«Кино между адом и раем» Александра Митты
— Универсальный ключ, вернее, набор инструментов для тех, кто хочет глубже понимать кино, литературу и даже жизнь, а может, и написать собственный сценарий.
И перестать быть зрителем, который, как пират «снимает с фильма перстни и топит в себе его бессмертную душу».Дед Мороз Кыргызстана
Прочитать книгу можно по ссылке.