Новогодние каникулы. Едем в гости к Деду Морозу

Новогодние каникулы — лучшее время, чтобы отдохнуть и вновь вернуться в детство. А заодно показать детям, как живет главный новогодний герой — Дед Мороз. Правда, поездка к нему не будет дешевой.

С каждым годом в мире открывается все больше резиденций Деда Мороза и Санта-Клауса. Но есть те, которые работают не первый десяток лет. Именно их мы и предлагаем посетить.

Если решите поехать в европейские резиденции Санта-Клауса, то планируйте тур на январь. Это дешевле.

Дело в том, что в конце декабря европейские страны празднуют Рождество, поэтому цены на поездки высокие. А вот после Нового года они падают. При этом вы ничего не теряете, потому что праздничная атмосфера сохраняется.

1 Великий Устюг Фото Из Интернета. Российский Дед Мороз ждет всех в своей резиденции в Великом Устюге Великий Устюг

Главная резиденция русского Деда Мороза находится в Великом Устюге. Там открыт его офис, куда входят тронный зал, музей, мастерские, почта и сувенирная лавка.

Для каждого желающего в резиденции проводят мастер-классы по изготовлению игрушек, сладостей, костюмов, поделок и прочих атрибутов Нового года.

Прямого авиарейса из Бишкека в Великий Устюг нет.

Придется лететь либо в Москву, либо в Санкт-Петербург и оттуда ехать в гости к Деду Морозу. Билеты на самолет туда-обратно из Бишкека в Москву стоят от 17 тысяч сомов, в Санкт-Петербург — от 20 тысяч сомов.

Единственный поезд, направляющийся прямиком в Великий Устюг, — детский «Зимний экспресс». Он отбывает с Ярославского вокзала Москвы и Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в дни новогодних каникул, билеты можно купить только с туром от туристических компаний.

Примерная стоимость трехдневной поездки на одного человека — от 19,4 тысячи рублей.

Можно также купить готовый тур у любого туроператора. Поездка на два дня с одной ночевкой будет стоить от 13-14 тысяч сомов. В нее включена не только стоимость проживания, но и экскурсии по городу и резиденции Деда Мороза.

2 Лапландия Фото из Интернета. деревня Санта Клауса в Лапландии Лапландия

Лапландия — родина зарубежного коллеги Деда Мороза — финского Йоулупукки. Его резиденция находится в городке Рованиеми. Он один из наиболее посещаемых туристами в Финляндии.

В резиденции можно пообщаться с настоящим Йоулупукки и поиграть с гномами.

Чтобы попасть в резиденцию, придется в первую очередь получить шенгенскую визу. Документы можно подать в посольство Швейцарии. Имейте в виду, что делать это нужно как можно раньше. Поездка в самую известную и красочную резиденцию обойдется недешево.

Стоимость авиабилетов туда-обратно из Бишкека в Рованиеми в новогодние праздники начинается от 60 тысяч сомов.

А вот остальные траты не такие большие. Деревня Санта Клауса находится в 7 километрах от Рованиеми. Сюда можно добраться на такси или автобусом. Такси из центра до деревни стоит около 25 евро, автобус — 3,8 евро. Он отправляется от железнодорожного вокзала каждый полчаса-час. Расписание есть на остановках.

Проживание в гостиницах в резиденции Санта Клауса начинается от 6 тысяч сомов на человека. Но бронировать их нужно заранее из-за большого спроса.

Вход в деревню бесплатный, платить придется только за услуги внутри резиденции сказочного персонажа.

3 Аляска Аляска

Фото из Интернета. Американский Санта Клаус живет на Аляске

В США есть своя резиденция Санта-Клауса. Правда, находится она очень далеко — на Аляске. Прежде чем планировать путешествие, решите вопрос с визами.

В самом северном штате США есть городок Норт-Поул. Именно там и живет американский Санта-Клаус.

В этом городке абсолютно все напоминает о Рождестве. Местные жители круглый год украшают дома праздничными гирляндами. У каждой улицы свое интересное рождественское название.

В городке есть дом Санты — уникальный музей и магазин всевозможных новогодних сувениров и сладостей. С Санта-Клаусом можно встретиться и пообщаться — он с удовольствием поболтает, сфотографируется и обязательно угостит детишек конфетами.

Путешествие из Бишкека на Аляску очень дорогое и длинное.

Добираться только до столицы штата Аляски — города Джуно — придется почти двое суток. Билеты туда-обратно на новогодние праздники начинаются от 120 тысяч сомов. Проживание в отеле в Норт-Поуле стоит от 4,5-5 тысяч сомов в сутки.

4 Швеция Швеция

Фото из Интернета. Шведский новогодний волшебник живет в Томтеленде

В новогодние каникулы можно посетить и резиденции Санта Клауса в какой-нибудь европейской стране. Например, можно поехать в гости к Томте, так называют главного новогоднего персонажа в Швеции. Его резиденция — Томтеленд — находится в 17 километрах от города Мура.

Здесь есть замок Снежной королевы, шахта эльфов, деревня, где живут огромные тролли, а также жилище шведского Санта-Клауса и даже пастбище, где пасутся северные олени.

Чтобы добраться до Томтеленда, надо долететь до Стокгольма, оттуда на поезде в Мур, а потом на рейсовом автобусе в резиденцию Томте.

Стоимость жилья начинается от 3,5 тысячи сомов. Вход в парк Томтеленд платный.

5 Норвегия Норвегия

Фото из Интернета. Резиденция норвежского Юлениссена находится в Савалене

Может похвастаться собственной резиденцией Санта-Клауса и Норвегия. В этой стране новогоднего волшебника зовут Юлениссен. Он живет в горах возле живописного озера Савален. Резиденция Юленисса включает его дом, новогоднюю почту, сувенирный магазин, ферму, на которой живут различные животные и птицы, и театр.

Правда, поездка к нему будет не такой уж легкой. Дело в том, что сначала надо долететь до Осло, потом поездом до Тюнсет и далее на такси до Савалена.

Кыргызстанцам для такого путешествия обязательно нужно получить визу.

Интересно, что недалеко от резиденции Юлениссена расположен великолепный горнолыжный спа-курорт. Есть возможность прокатиться в собачьих упряжках, посетить подледную озерную рыбалку или покататься на санях по зимнему лесу.

В новогодние праздники стоимость перелета Бишкек — Осло в обе стороны составляет минимум 32 тысячи сомов.

Стоимость проезда из Осло в Тюнсет составляет около 4 тысяч сомов, а автобус до Савалена — 400-450 сомов. Стоимость проживания в гостинице курорта Савален или его окрестностях составит около 5 тысяч сомов в сутки.

6 Беларусь Беларусь

Фото из Интернета. Белорусский Дзед Мороз открыл свою резиденцию в «Беловежской пуще»

Если поездки в резиденции европейского Санта-Клауса слишком дороги, можно отправить в Беларусь. Там есть своя резиденция Деда Мороза. В этой республике волшебника называют Дзед Мароз Зюзя.

Резиденция дедушки находится на территории заповедника «Беловежская пуща». Здесь есть дом Деда Мороза и Снегурочки, мельница, сказочный колодец, деревянные терем и скарбница.

Сказочная резиденция занимает 15 гектаров . От входа в Национальный парк до Поместья Деда Мороза туристов доставляет специальный автобус.

Чтобы добраться до дома Деда Мороза, нужно сначала долететь до Минска, потом в Брест и уже оттуда на автобусе — в саму резиденцию.

Стоимость перелета из Бишкека в Минск составляет 30 тысяч сомов в обе стороны, из Минска в Брест на поезде — 600 сомов. Стоимость проезда до Беловежской пущи — около 200 сомов. Проживание в гостинице Бреста — примерно 1,5-2 тысячи сомов в сутки с человека.

7 Кыргызстан

Фото из Интернета. Кыргызский Аяз Ата - один из самых популярных Дедов Морозов стран СНГ

Если возможности ехать в известные резиденции Деда Мороза или Санта-Клауса нет, не расстраивайтесь. Кыргызстан тоже связан со знаменитым персонажем.

Еще в 2006 году специалисты шведской компании Sweco просчитали, откуда должен начинать свой путь Санта-Клаус, чтобы за 24 рождественских часа вручить подарки всем детям планеты.

Оптимальной оказалась точка с координатами 40 градусов 24 минуты северной широты и 74 градуса 14 минут восточной долготы. Это место в Ошской области близ села Ой-Тай.

Так что, если хотите разнообразить путешествия по стране, вполне можно воспользоваться этими данными. Отправляйтесь в Ош. Поверьте, в южной столице в предновогодние и новогодние дни очень красиво. А новая история сделает поездку увлекательной для детей.