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Общество

Аяз Ата из Кыргызстана посетил детский центр «Артек»

В детском центре «Артек» проходит Международный детский фестиваль «Новогодняя феерия», направленный на изучение народных традиций всего мира. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По их данным, в фестивале участвуют творческие коллективы из разных стран.

Приехали 12 Дедов Морозов из девяти стран и четырех регионов России. В их числе и кыргызский Аяз Ата.

Российского центра науки и культуры в Бишкеке
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Деды Морозы

Они рассказали ребятам об обычаях празднования Нового года в своих странах и познакомились с традициями знаменитого детского центра.

В год 95-летия «Артека» сказочные герои оставили детскому центру самые добрые пожелания и вместе с ребятами по артековской традиции у штурвала детского лагеря «Морской» загадали сокровенные желания.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140587/
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