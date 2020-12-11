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Общество
Сюжет: COVID-19

Дед Мороз заболел. К Новому году Internews запустил важную акцию о COVID-19

Internews
Фото Internews. Дед Мороз заболел, потому что не соблюдал правила безопасности
В Кыргызстане запустили акцию для детей «Дед Мороз заболел, потому что не соблюдал правила безопасности, рекомендованные при пандемии COVID-19». Об этом 24.kg сообщили в Internews.

«Дед Мороз заболел, потому что посещал людные места, не носил маску, не мыл руки и со всеми обнимался. Кыргызстан решает вопрос поставки подарков к Новому году и организацию утренников. Подробную информацию о состоянии Деда Мороза можно получить на официальной странице в Instagram. Там же детям Кыргызстана можно оставлять слова поддержки, инструкции Деду Морозу и Снегурочке», — говорится в сообщении.

Акция несет в себе важные сообщения для предотвращения распространения COVID-19:

  • почти полутора миллионам детей страны в возрасте от 3 до 12 лет персонаж, которому они доверяют, объяснит происходящее в мире на их языке, направит тревогу в конструктивное русло. С целью недопущения заболевания Снегурочки дети должны будут передать свои инструкции, как правильно соблюдать правила безопасности при пандемии COVID-19;
  • родителям кампания даст возможность обосновать, почему в этом году, возможно, празднование будет в узком кругу, без утренников. В случае, если массовые мероприятия будут дозволены, почему все должны быть в масках с соблюдением всех правил гигиены;
  • родителям с экономическими сложностями — обоснование для детей, почему в этом году, возможно, не будет подарков;
  • всем взрослым — напомнить про необходимость мер профилактики креативным способом и задуматься о новых способах встречать новый, 2021 год.

В рамках обеспечения информированности населения об актуальных вопросах пандемии COVID-19, Internews в Кыргызстане запустил широкомасштабную кампанию с хештегом #жашадемал #дышикыргызстан с привлечением широкого круга экспертов и ведущих продакшен-студий Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176400/
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