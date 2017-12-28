17 СМИ и медиаорганизаций перечислили деньги в поддержку Zanoza.kg

Семнадцать СМИ и медиаорганизаций перечислили деньги в поддержку Zanoza.kg.

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Независимый союз журналистов (НСЖ) Кыргызстана приветствует присоединение редакций и медиаорганизаций к акции солидарности в поддержку журналистов сайта Zanoza.kg Нарынбека Идинова и Дины Масловой, которые решением суда обязаны без рассрочки выплатить штраф в размере 27 миллионов сомов (почти $400 тыcяч).

«Эта акция долгосрочная. СМИ, НПО, неравнодушные граждане и организации могут присоединиться к ней, позвонив по тел. +996 (709) 002 492 Тамаре Валиевой, председателю НСЖ», — отмечает НСЖ.