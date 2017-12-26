20:53
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Умер композитор Владимир Шаинский — автор песен из «Чебурашки» и «Антошки»

Фото из Интернета. Владимир Шаинский

Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает Lenta.ru.

Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие.

Владимир Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк. 

Именно Шаинский написал песни для таких мультфильмов, как «Антошка», «Крошка Енот» и «Чебурашка».

Под его музыку маленькие зрители узнавали, куда пропала мама мамонтенка, какого цвета небосвод над островом Чунга-Чанга и чему учат в школе.

Владимир Шаинский — лауреат Государственной премии СССР.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Певец из Азербайджана перепел песню Алмазбека Атамбаева «Кыргызстаным»
Ветеран четырех войн XX века скончался в Хабаровске
Родственники умершего Абдикарима Гапарова требуют справедливого решения суда
Загадочная смерть на Иссык-Куле. Уголовное дело не возбуждено
На песню Алмазбека Атамбаева сняли новый клип
ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Умер сатирик Михаил Задорнов
Не стало Айдина Джумалиева — музыканта группы «Элес»
Материнская смертность: пять случаев, когда женщин спасти не удалось
Известные кыргызстанцы — жертвы автокатастроф
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке