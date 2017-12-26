Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает Lenta.ru.

Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие.

Владимир Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

Именно Шаинский написал песни для таких мультфильмов, как «Антошка», «Крошка Енот» и «Чебурашка».

Под его музыку маленькие зрители узнавали, куда пропала мама мамонтенка, какого цвета небосвод над островом Чунга-Чанга и чему учат в школе.

Владимир Шаинский — лауреат Государственной премии СССР.