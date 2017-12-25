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Общество

Первомайская райадминистрация Бишкека покупает 15 бутылок водки на фуршет

На аренду юрты и фуршет Первомайская райадминистрация Бишкека потратит 207 тысяч сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Для проведения фуршета на площади Ала-Тоо необходимы юрта, палатка, 10 столов, 30 стульев. Посуда и продукты рассчитаны на 30 человек. Закупается по 5 килограммов боорсоков, плова, 10 буханок хлеба, шорпо, 30 порций салата, самсы, по 400 граммов красной и белой рыбы, сладости, фрукты и овощи.

Кроме того, потребуется по 5 бутылок шампанского и коньяка, 3 бутылки вина, 15 бутылок по 0,7 литра водки.

В список включили покупку пакетов, фарфоровых чайников, ножа, поварешки, чашек для мытья посуды, электрических термосов и средство для мытья посуды. Закупка осуществляется методом прямого договора с поставщиком. Деньги выделены из местного бюджета.
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