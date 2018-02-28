В Минздраве рассказали, как сэкономить 40 миллионов сомов при закупке лекарств

Анализ перечня приобретаемых препаратов позволил сэкономить 40 миллионов сомов, сэкономили и при внедрении клинических протоколов. Об этом сообщила на круглом столе консультант по лекарственной политике Минздрава Жылдыз Жумагулова.

Лекарственный менеджмент в больницах оставляет желать лучшего. Зведующим медучреждениями предстоит научиться составлять закупки по потребностям. Мы столкнулись с тем, что больницы нерационально закупают препараты. Жылдыз Жумагулова

По ее словам, много денег тратили на нейропротекторы, ноотропы с недоказанной эффективностью.

«В 2017 году проведен мониторинг закупок медикаментов в больницах Ошской области. Анализ показывает, что закупались препараты устаревшие и с недоказанной эффективностью. Мы указали на недостатки, и они поняли ошибки. В этом году планируем повторный мониторинг», — сказала она.

По ее словам, предотвращение необоснованных закупок, правильный отбор медикаментов и составление списка позволили сэкономить 40 миллионов сомов.