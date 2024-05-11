Ремонтные работы. В некоторых районах Бишкека не будет газа

В некоторых районах столицы не будет газа. Об этом сообщили в Бишкекгазе.

В связи с ремонтными работами на газопроводах низкого и среднего давления будет временно приостановлена подача голубого топлива:

13-14 мая — в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Масалиева, Абдрахманова, Бакаева;

14-16 мая — в районе, ограниченном улицами Манасчи Сагынбая, Валиханова, Загорской, микрорайоном «Аламедин-1»;

15-17 мая — в районе, ограниченном улицами Гагарина, Садырбаева, Термечикова.

Служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения перейти на альтернативные источники энергии.