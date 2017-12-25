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Общество

Госслужба исполнения наказаний Кыргызстана переходит на усиленный режим работы

С 30 декабря весь личный состав Государственной службы исполнения наказаний переводится на усиленный вариант работы. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, усиление введено в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения новогодних праздников.

Особое внимание в этот период обращается на усиление пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.

Усиленный режим несения службы продлится до 9.00 5 января 2018 года.
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