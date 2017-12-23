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Общество

Новый год на пороге. Как украсить квартиру

До Нового года осталась неделя. Если вы еще не определились с новогодним оформлением дома, то самое время этим заняться. Глядишь, и праздничное настроение появится. А мы расскажем, как сделать это быстро, недорого и без досадных ошибок и провалов.

Ель. Живая или искусственная?

Наверное, после вопросов о том, что приготовить на праздничный стол, самые оживленные дискуссии вызывают споры относительно того, какую елку выбрать — живую или искусственную. Противников и сторонников у обеих много. Главный аргумент тех, кто ставит искусственную елку: они берегут природу и не губят ради 14 дней праздника живое дерево.

Сегодня елочку под корешок, конечно, в Кыргызстане не рубят. Лесных красавиц продают красиво усаженными в огромные горшки с землей. Казалось бы, вот оно решение проблемы: елка жива, а после праздников можно посадить ее на даче или отдать в «Тазалык» — пусть посадят на городских улицах.

Вынуждены огорчить. Елка в горшке не лучший выход для тех, кто хочет почувствовать дома запах хвои в новогодние праздники и сберечь дерево.

из Интернета
Фото из Интернета

«Решила однажды подарить другу живую ель. Специально поехала на елочный базар и купила елку в горшке. Планировалось, что после праздников дерево перекочует на дачу. Но елка буквально через неделю начала чахнуть. Чего мы только не делали — и поливали регулярно, и даже снег подкладывали. Все без толку. К концу праздников иголочки осыпались, и дерево отнесли на мусорку. Тогда и выяснилось, что перед продажей, чтобы елочка поместилась в горшок, ей обрубили корни, так что выжить даже при самом идеальном уходе шансов у нее не было», — рассказала бишкекчанка Александра.

из Интернета
Фото из Интернета

Вариант, что вам при покупке ели на базаре «повезет», как и Александре, очень велик. В итоге выйдет, что и денег потратите немало, и елочку не спасете от верной гибели. Более экономный и экологичный вариант — купить искусственную ель. Благо выбирать есть из чего.

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Если вы все же решили приобрести живую елку, лучше купить ее где-нибудь в специальном заказнике. По цене, может, выйдет дороже, но зато будете уверены, что корни у лесной красавицы целые, и ее можно будет потом высадить на улице.

Еловые ветки, шары и немного фантазии

С елкой определились. Теперь украшение дома. Если живую красавицу купить не решились, а запаха хвои хочется, в помощь еловые ветки. Мило, красиво и много места не занимают.

Изготовить небольшие украшения из еловых веток несложно. Связываем несколько штук вместе. Я использовала обычные шерстяные нитки. А затем украшаем их подручными материалами. Подойдет все — маленькие шары, шишки, палочки корицы, яблоки, бусы. Правил нет. Все зависит лишь от вашей фантазии.

Не чувствуете дизайнерского таланта? Не беда. Просто создавайте новогодние шедевры под настроение. Главное — атмосфера праздника, а не расположение предметов декора по фэншуй. Готовые изделия отлично украсят подоконники, стены и даже люстры. Добавьте несколько шариков с бусами — вот вам и импровизированный новогодний венок.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

Сразу предупредим: от небольших еловых веток запаха нет. Вообще. Чтобы ощутить хвойный аромат, ветви должны быть толщиной хотя бы в полсантиметра. Но смотрится все действительно так, как показывают на картинках в Интернете. Много времени изготовление украшений тоже не займет. На 5-6 небольших веночков у меня ушло максимум минут 30-40 на все процедуры.

Но...

Эта красота успешно продержалась все новогодние праздники, радуя глаз домочадцев и гостей. Разочарование наступило, когда венки решили убрать. Еловые иголочки осыпались от первого прикосновения.

Собирать сухие иглы по всему дому — удовольствие сомнительное. Прошел год, но до сих пор где-нибудь в квартире я натыкаюсь на них. Так что мой вам совет: хотите украшения из еловых веток — купите искусственные ветви и творите, сколько душе угодно. Эффект такой же, а вот уборки потом значительно меньше.

Декор своими руками

Чтобы украсить дом к Новому году, не обязательно тратить много денег и прибегать к помощи дорогостоящих специалистов. Можно все сделать самостоятельно из подручных материалов.

Одни из самых простых способов — праздничная корзина. Ничего сверхъестественного не требуется, ну разве что наличие корзины. Ее ручку обматываем обыкновенной мишурой. Внутрь кладем все, что захочется — те же еловые ветки, бусы, игрушки. Можно добавить сладости и фрукты. Плюс: после празднеств эту красоту легко и просто убрать.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

Снега нынче на Новый год не обещают. Так что слепить снеговика не удастся. Проблему можно решить с помощью обычных пластиковых стаканчиков и степлера. Да, придется немного повозиться. Но оно того стоит. Привлеките детей. Им точно понравится самостоятельно ваять одного из главных зимних персонажей.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Снеговик из пластиковых стаканчиков

Чтобы украсить дом к Новому году, не всегда требуется много времени, сил и средств. Интернет пестрит множеством идей и предложений. Даже если некоторые из них покажутся совсем уж бредовыми и неисполнимыми, обязательно попробуйте воплотить их в жизнь. Хотя бы одну идею. Ведь главное не результат, а то удовольствие и ощущение наступающего праздника, которое получаешь в процессе украшения дома.
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