Новый год на пороге. Как украсить квартиру

До Нового года осталась неделя. Если вы еще не определились с новогодним оформлением дома, то самое время этим заняться. Глядишь, и праздничное настроение появится. А мы расскажем, как сделать это быстро, недорого и без досадных ошибок и провалов.

Ель. Живая или искусственная?

Наверное, после вопросов о том, что приготовить на праздничный стол, самые оживленные дискуссии вызывают споры относительно того, какую елку выбрать — живую или искусственную. Противников и сторонников у обеих много. Главный аргумент тех, кто ставит искусственную елку: они берегут природу и не губят ради 14 дней праздника живое дерево.

Сегодня елочку под корешок, конечно, в Кыргызстане не рубят. Лесных красавиц продают красиво усаженными в огромные горшки с землей. Казалось бы, вот оно решение проблемы: елка жива, а после праздников можно посадить ее на даче или отдать в «Тазалык» — пусть посадят на городских улицах.

Вынуждены огорчить. Елка в горшке не лучший выход для тех, кто хочет почувствовать дома запах хвои в новогодние праздники и сберечь дерево.

Фото из Интернета

«Решила однажды подарить другу живую ель. Специально поехала на елочный базар и купила елку в горшке. Планировалось, что после праздников дерево перекочует на дачу. Но елка буквально через неделю начала чахнуть. Чего мы только не делали — и поливали регулярно, и даже снег подкладывали. Все без толку. К концу праздников иголочки осыпались, и дерево отнесли на мусорку. Тогда и выяснилось, что перед продажей, чтобы елочка поместилась в горшок, ей обрубили корни, так что выжить даже при самом идеальном уходе шансов у нее не было», — рассказала бишкекчанка Александра.

Фото из Интернета

Вариант, что вам при покупке ели на базаре «повезет», как и Александре, очень велик. В итоге выйдет, что и денег потратите немало, и елочку не спасете от верной гибели. Более экономный и экологичный вариант — купить искусственную ель. Благо выбирать есть из чего.

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Если вы все же решили приобрести живую елку, лучше купить ее где-нибудь в специальном заказнике. По цене, может, выйдет дороже, но зато будете уверены, что корни у лесной красавицы целые, и ее можно будет потом высадить на улице.

Еловые ветки, шары и немного фантазии

С елкой определились. Теперь украшение дома. Если живую красавицу купить не решились, а запаха хвои хочется, в помощь еловые ветки. Мило, красиво и много места не занимают.

Изготовить небольшие украшения из еловых веток несложно. Связываем несколько штук вместе. Я использовала обычные шерстяные нитки. А затем украшаем их подручными материалами. Подойдет все — маленькие шары, шишки, палочки корицы, яблоки, бусы. Правил нет. Все зависит лишь от вашей фантазии.

Не чувствуете дизайнерского таланта? Не беда. Просто создавайте новогодние шедевры под настроение. Главное — атмосфера праздника, а не расположение предметов декора по фэншуй. Готовые изделия отлично украсят подоконники, стены и даже люстры. Добавьте несколько шариков с бусами — вот вам и импровизированный новогодний венок.

Фото ИА «24.kg»

Сразу предупредим: от небольших еловых веток запаха нет. Вообще. Чтобы ощутить хвойный аромат, ветви должны быть толщиной хотя бы в полсантиметра. Но смотрится все действительно так, как показывают на картинках в Интернете. Много времени изготовление украшений тоже не займет. На 5-6 небольших веночков у меня ушло максимум минут 30-40 на все процедуры.

Но...

Эта красота успешно продержалась все новогодние праздники, радуя глаз домочадцев и гостей. Разочарование наступило, когда венки решили убрать. Еловые иголочки осыпались от первого прикосновения.

Собирать сухие иглы по всему дому — удовольствие сомнительное. Прошел год, но до сих пор где-нибудь в квартире я натыкаюсь на них. Так что мой вам совет: хотите украшения из еловых веток — купите искусственные ветви и творите, сколько душе угодно. Эффект такой же, а вот уборки потом значительно меньше.

Декор своими руками

Чтобы украсить дом к Новому году, не обязательно тратить много денег и прибегать к помощи дорогостоящих специалистов. Можно все сделать самостоятельно из подручных материалов.

Одни из самых простых способов — праздничная корзина. Ничего сверхъестественного не требуется, ну разве что наличие корзины. Ее ручку обматываем обыкновенной мишурой. Внутрь кладем все, что захочется — те же еловые ветки, бусы, игрушки. Можно добавить сладости и фрукты. Плюс: после празднеств эту красоту легко и просто убрать.

Фото ИА «24.kg»

Снега нынче на Новый год не обещают. Так что слепить снеговика не удастся. Проблему можно решить с помощью обычных пластиковых стаканчиков и степлера. Да, придется немного повозиться. Но оно того стоит. Привлеките детей. Им точно понравится самостоятельно ваять одного из главных зимних персонажей.

Фото ИА «24.kg». Снеговик из пластиковых стаканчиков

Чтобы украсить дом к Новому году, не всегда требуется много времени, сил и средств. Интернет пестрит множеством идей и предложений. Даже если некоторые из них покажутся совсем уж бредовыми и неисполнимыми, обязательно попробуйте воплотить их в жизнь. Хотя бы одну идею. Ведь главное не результат, а то удовольствие и ощущение наступающего праздника, которое получаешь в процессе украшения дома.