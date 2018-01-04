Кого мы потеряли. Кыргызстан-2017

В 2017 году от нас ушли многие замечательные люди. Мы вспоминаем их, потому что они сделали нас лучше, счастливее, что-то доброе открыли в нашей душе, подарили нам радостные мгновения, позволили соприкоснуться с чем-то светлым. Они были лидерами и нравственными ориентирами, ими восхищались, с них брали пример...

Роза Даудова

В самом начале 2017-го на 64-м году жизни скончалась экс-глава пресс-службы правительства Роза Даудова - высокий профессионал и добросердечный человек.

Последним местом ее работы была должность директора Института дополнительного образования Академии государственного управления при президенте Кыргызстана.

Роза Даудова родилась 22 марта 1952 года в селе Иски-Ноокат Ошской области. Она возглавляла информационно-аналитический отдел аппарата правительства КР. Была руководителем пресс-службы премьер-министра и руководителем пресс-службы аппарата правительства.

Жибек Нукеева

«Мисс Кыргызстан −2013»... Многие отмечали, что она была красива не только внешне, но и душой: лучезарная, светлая, добрая. Молодая мать умерла от неизлечимой болезни всего в 22 года, оставив безутешных родных и 8-месячного сына.

Жибек Нукеева останется в памяти современников как краса Кыргызстана.

Марат Козукеев

Заслуженный артист Кыргызстана, театральный режиссер, художественный руководитель Кыргызского театра драмы им. Абдумомунова Марат Козукеев создал неповторимые народные характеры в фильмах «Материнское поле» по Ч.Айтматову, «Чингисхан» (США), «Сундук предков», «Гаишник» и других.

Поклонники его таланта надолго запомнили его удивительную фактуру и тонкое актерское мастерство.

Мустафа Ахунбаев

Заслуженный деятель искусств КР, народный артист Киргизской ССР, солист Кыргызского академического театра оперы и балета Мустафа Ахунбаев долгое время был главным режиссером этого театра, профессором консерватории. С 1971 года работал режиссером Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов.

Лауреат многочисленных премий, он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана.

Офелия Еркимбаева

Народная артистка КР, театральный режиссер, либреттист, переводчик. Поставила более 15 спектаклей, лауреат республиканских премий имени М.Рыскулова и А.Малдыбаева. Заслуженный деятель культуры КР.

Работала режиссером-постановщиком на нескольких сценах: в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева, Кыргызском театре драмы им. Абдумомунова, Русском театре драмы и Бишкекском кукольном. В качестве приглашенного режиссера-постановщика работала в башкирском и тувинском театрах России.

Преподавала актерское мастерство в Кыргызском государственном институте искусств им. Б. Бейшеналиевой и в студии Русского драмтеатра.

Айдин Джумалиев

Музыкант легендарной отечественной группы «Элес» скончался от неизлечимой болезни. Он прошел обследование в Кыргызстане и Турции. Вся страна собирала деньги на его лечение. На концерте-марафоне в его поддержку собрали 1 миллион сомов. Президент Алмазбек Атамбаев выделил 500 тысяч сомов на операцию музыканту. Увы, спасти Айдина не удалось.

Но остались песни и мелодии, которые в свое время звучали как откровение — современно, профессионально, завораживающе. Талантливые музыканты создали сильный и яркий образ (а именно так переводится с кыргызского слово «элес»), который надолго остался в сердцах слушателей.

Сталбек Асакеев

Председатель Совета ветеранов пограничной службы КР, человек с героической биографией. Участник войны в Афганистане, борттехник боевого вертолета, он проходил там службу с 1979 по 1986 год, имеет два ранения, многочисленные государственные награды.

Большую часть своей жизни Сталбек Асакеев связал с пограничными войсками, где служил много лет, а после выхода на пенсию возглавил Совет ветеранов погранслужбы КР, вел активную работу по укреплению связей между общественными организациями пограничных войск бывших советских республик. По сути, он до конца жизни продолжал охранять рубежи нашей страны.

Темир Джумакадыров

Вице-премьер-министр КР по силовому блоку, трагически погиб в ДТП в возрасте 38 лет. Ранее занимал должность руководителя апарата президента, затем возглавлял Совет обороны КР.

Перспективный, образованный, деятельный, он представлял собой образец государственного деятеля новой формации.

По словам Алмазбека Атамбаева, занимавшего на тот момент должность президента КР, он в будущем видел в Джумакадырове «одного из руководителей страны».

Петр Чесноков

Фото из архива. Петр Чесноков, марафонец-ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны, имевший два ранения, он один из тех, кто в составе советских войск победил абсолютное зло на земле — фашизм. Человек военной закалки, он прославился и как легендарный марафонец, призер Московского международного марафона мира, автор книг о здоровом образе жизни.

Петр Никифорович Чесноков — почетный профессор КНУ, заслуженный деятель культуры КР, певец, художник, лауреат многих республиканских, всесоюзных и международных фотовыставок, президент оздоровительного клуба «Оптимист». Награжден многочисленными орденами и медалями. Он ушел от нас на 95-м году жизни.

...Кто-то из ушедших от нас в 2017 году прожил длинную жизнь, кому-то было отведено слишком мало, но все они жили достойно, отдавая себя любимому делу и даря радость людям. Тем и запомнились. Светлая им память...