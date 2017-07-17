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Общество

Ушел из жизни народный артист Киргизской ССР Мустафа Ахунбаев

Сегодня ушел из жизни народный артист Киргизской ССР Мустафа Ахунбаев. Об этом ИА «24.kg» сообщила его семья.

Мустафа Ахунбаев родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1956 году поступил в Московскую государственную консерваторию. По ее окончании в 1961 году начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, он поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многих другие. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Кирг.ССР, он лауреат многочисленных премий.
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