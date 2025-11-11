В Бишкеке проходит выставка, посвященная памяти предков «Эсимде»

В Бишкеке проходит выставка, обращенная ко всем поколениям — детям, молодежи и старшему поколению «Эсимде». Журналистка 24.kg посетила ее, чтобы запечатлеть арт-объекты и фотографии прошлого.

В центре первого этажа торгового центра Vefa установлены три объекта, напоминающие каждому из нас: «Память — это наши корни, а корни — это жизнь».

Выставка начинается с полотна Саидрахмана Шарипова «Корень», символизирующего человека со своей идентичностью. Автор передает мировоззрение своего народа через искусство вышивки. Как отметили в «Эсимде», основа произведения состоит из натурального войлока и пряжи. Объект возвращает нас в прошлое, когда наши бабушки и прабабушки ткали ковры, создавали шырдаки и другие элементы кыргызского быта и одеяния.

Фото «Эсимде»

Вышивка шерстяными нитями по войлоку — это традиционный кыргызский вид ремесла. Каждый орнамент, каждый знак говорит о богатом прошлом кыргызского народа.

«В каждом из нас живут теплые воспоминания детства — о вышитых шерстяных ковриках и узорных орнаментах, которые творили наши матери. Через искусство вышивки мы можем прикоснуться к прошлому народа, к его мировоззрению, пожеланиям и чистым помыслам. В узорах можно увидеть следы рук наших мудрых матерей», — передает «Эсимде» слова автора.

Сразу за полотном находится стенд с фотографиями, на которых запечатлены наши предки. Каждый может отсканировать QR-код с фото и перейти на специальную страницу проекта «Эсимде», позволяющую найти своего близкого родственника по имени или фамилии. Стоит отметить, что организаторы проделали большую работу, чтобы создать такую большую базу данных.

Заключительным объектом является работа Зарины Назар «Ткань, которая помнит».

Уникальная инсталляция представляет множество кусочков ткани соединенных друг с другом, символизируя одну женскую историю. Как отмечает автор, яркие, темные, блестящие, строгие, цветочные, в горошек ткани — это сами женщины, такие же разные, но объединенные в одно целое.

Каждый лоскут — это жизнь. Вырезанная. Пережитая. Но не выброшенная. Сшитая вместе с другими не ради красоты, а ради понимания: что мы не одни. Что каждая из нас часть узора, и что только вместе мы обретаем силу, образ, голос. «Эсимде»

В торговом центре многие проходят мимо выставки, не подозревая какое значение оно несет. Иногда стоит замедлиться, оглядеться вокруг и увидеть, как прошлое сопровождает нас в наших жизнях.

Выставка «Эсимде» продлится до 17 ноября, успейте ее посетить.