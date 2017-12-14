Только треть автошкол в Кыргызстане соответствует лицензионным требованиям. Об этом сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, в 2017 году провели две большие проверки по деятельности автошкол. В составе межведомственной группы были представители МВД, ГРС, Минобразования. Проверили все 223 автошколы.

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«По итогам последней ноябрьской проверки Совет по лицензированию признал: из 223 автошкол соответствуют лицензионным требованиям только 79, а 144 имеют различные нарушения. По закону мы можем отозвать лицензию только в судебном порядке. Сначала выдаем предписания, 45 школ будут оштрафованы. И еще готовится ряд исков в суды об отзыве лицензий у автошкол», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

Она отметила, что Минобразования готовит документ об ужесточении лицензионных требований.