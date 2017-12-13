Родственники Гапарова обжалуют приговор сотрудникам ГКНБ в городском суде

Родственники умершего руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикерима Гапарова обжалуют оправдательный приговор, вынесенный сотрудникам ГКНБ. Об этом сегодня заявил сын Гапарова Адыл.

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По его мнению, судью Кымбат Архарову подкупили и запугали.

«Тут были явные факты их вины. Мы основывались на первоначальных показаниях оперативных сотрудников. Как она могла их оправдать? Мы обжалуем приговор в ближайшее время», — сказал Гапаров.

Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвинялся в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозревались в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.