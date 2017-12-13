В Наццентре фтизиатрии рассказали, почему не освоили 34 миллиона сомов

Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров рассказал ИА «24.kg», почему в 2017 году не освоили 34 миллиона сомов.

«Их выделили на приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов. Мы объявили тендер, однако предложений вообще не поступило, потому что эти реагенты у нас не зарегистрированы и нет представительств производителей», — пояснил он.

На вопрос, зачем проводить тендер на препараты, которые не зарегистрированы в республике, глава НЦФ ответил: «Нам-то деньги выделили, поэтому пришлось объявить тендер».

Почему чиновники не зарегистрируют препараты?

Обычно этим занимаются сами производители. Потому что регистрация одного лекарственного препарата стоит $1,5 тысячи. Абдуллааат Кадыров

«В 2018 году проблем с препаратами и реактивами не будет. Заложено достаточно денег за счет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В запасе у нас есть один год, чтобы проработать поправки в закон о госзакупках», — отметил Абдуллаат Кадыров.