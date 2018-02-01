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Общество

В Кыргызстане почти 8 тысяч больных туберкулезом

В Кыргызстане почти 8 тысяч больных туберкулезом. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров.

По его словам, в 2017 году выявили 5 тысяч 570 первичных больных, вместе с хрониками было 7 тысяч 795 пациентов. «В тюрьмах — 139 заболевших туберкулезом. За последние десять лет идет стабильное снижение и заболеваемости, и смертности от этого недуга», — сказал глава НЦФ.

Он отметил, что в основном тестирование на ТБ производят по слюне, а флюорография проводится по показаниям у лиц высокого риска.

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На заседании обсуждают поправки в Закон «О защите населения от туберкулеза». «Статьей 11 запрещается допуск лиц, не прошедших рентгено-флюорографическое обследование, к работе. Каким лицам вы хотите запрещать работать?» — уточнил нардеп Дастан Бекешев.

«Перед устройством на работу все лица должны проходить обследование, сто процентов. В том числе это медработники, сотрудники пищевой сферы и другие», — пояснил Абдуллаат Кадыров.
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