В Кыргызстане объявившие голодовку оппозиционеры угрожают отказом от капельниц

Осужденные по делу о попытке захвата власти и объявившие голодовку оппозиционеры угрожают отказаться от капельниц, если главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева не отправят в отставку. Об этом сообщила сегодня на митинге у «Белого дома» член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, с 15 февраля трое заключенных готовы отказаться от капельниц. «Асанов уже несколько раз терял сознание. На свидание его приводили под руки два человека. Карыбеков самостоятельно передвигается. Если правительство или президент не выполнят просьбу об отставке главы ГКНБ, все трое намерены отказаться от капельниц, которые ставят им в больнице колонии. Однако комитет по защите политзаключенных просит их не идти на такие крайние меры», — сказала Зульфия Марат.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам. Их обвиняли в попытке захвата власти.