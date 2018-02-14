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Общество

Оппозиционеры просят Дастана Сарыгулова прекратить голодовку

Осужденные по делу о попытке захвата власти оппозиционеры Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров просят Дастана Сарыгулова прекратить голодовку. Об этом на митинге у «Белого дома» заявил председатель комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, обращение подписали все трое политзаключенных. В нем оппозиционеры ссылаются на то, что у Дастана Сарыгулова и без того плохое состояние здоровья. «Мы знаем, что ваше здоровье ухудшилось за эти два года. Мы просим вас прекратить голодовку. Вам этого не надо делать», — говорится в обращении.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам. Их обвиняли в попытке захвата власти.
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