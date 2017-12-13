Родственники умершего Абдикарима Гапарова требуют справедливого решения суда

Возле Октябрьского районного суда Бишкека проходит митинг родственников умершего руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикерима Гапарова.

Участники акции протеста требуют справедливого решения суда.

Отметим, сегодня суд должен вынести приговор сотрудникам АКС ГКНБ, обвиняемым в превышении должностных полномочий при задержании: халатности, повлекшей смерть руководителя аппарата Медакадемии.

По словам сына умершего, родственники уже два года не могут добиться решения суда.

Напомним, Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.