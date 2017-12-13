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Общество

В Кыргызстане настаивают на закупке лекарств через международные организации

Депутатов парламента просят рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят закупать лекарства и медизделия через международные организации. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил представитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

В Казахстане, к примеру, годовой курс лечения от ВИЧ стоил $2 тысячи, а после перевода закупок через международные организации стоимость лечения снизилась в 10 раз, они сэкономили 4 миллиарда тенге.

Айбар Султангазиев
Независимый эксперт по закупкам Илим Сыдыков добавил, что процедура госзакупок в КР осуществляется только через местных поставщиков. Выход на международный уровень отсутствует. «Поправки в закон позволят сэкономить деньги республиканского бюджета. А также мы сможем закупать те лекарства, которые у нас еще не зарегистрированы. Есть примеры соседних стран, которые заказывают препараты через ЮНИСЕФ, ПРООН и другие организации», — сказал он.

Еще один плюс – процедура закупок осуществляется по правилам этих международных организаций, а значит, мы исключаем заинтересованность и коррупционные явления.

Илим Сыдыков
Айбар Султангазиев отметил, что в настоящее время на рассмотрении Жогорку Кенеша находятся три законопроекта о поправках в Закон «О госзакупках», инициированные правительством и самими депутатами. 19 декабря их будут рассматривать во втором чтении. «В целях эффективного расходования бюджетных средств и искоренения коррупции предлагаем рассмотреть наши поправки», — резюмировал он.
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