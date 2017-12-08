Омбудсмен рассказал, почему так плохо расследуются дела о пытках

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев рассказал, почему плохо расследуются дела о пытках. По его словам, существует ряд причин.

«В рамках уголовных дел проводится судмедэкспертиза, но проводится очень долго — от 3 до 6 месяцев. Это происходит из-за нехватки специалистов, технических и финансовых средств. Все это приводит к задержке рассмотрения уголовных дел. Кроме того, в системе здравоохранения применяется Стамбульский протокол, который является основным документом для доказательной базы преступления и вынесения приговора. Но есть проблема — многие сотрудники здравоохранения по субъективным и объективным причинам не могут качественно заполнить документы», — сказал Кубат Оторбаев.

«С 2013 года в судебной системе находится 35 уголовных дел по пыткам, и они очень долго рассматриваются. Это может привести к тому, что истинные виновники не понесут наказания», — сказал Кубат Оторбаев.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года к акыйкатчи за помощью обратились 11 тысяч 910 человек.