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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 декабря температура опустится до −9...-4 градусов. Потепление до −3 градусов возможно с 12.00 до 15.00, в это же время синоптики прогнозируют небольшой снег. День уменьшился до 9 часов 10 минут: восход Солнца в 8.17, заход — в 17.27. Малая геомагнитная буря возможна в 6.00.

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в музыкальном училище имени Куренкеева состоится практика йогатерапии.

Йогатерапия — вид альтернативной медицины, лечение заболеваний с помощью практики йоги. В качестве инструментов могут выступать как асаны и пранаямы, так и различные варианты медитативных техник — концентрация на телесных, аудиальных и визуальных объектах. Справки по телефонам: 0776601513, 0556601513.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано».

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

— В 18.30 в мастерской творчества и развития «ARDA» пройдет мастер-класс «Расписные елочные шары».

«В нашей мастерской вы не только распишете специальными красками эксклюзивные елочные шары в подарок, но и окунетесь в неповторимую атмосферу праздника, тепла и предвкушения чуда. Ваши елочные игрушки подарят радость и восторг», — обещают организаторы.

Мастер-класс платный. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 0312 38 02 53.

— В 19.00 в кафе Dodo Pizza начнется увлекательная игра «Мафия».

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Индонезии стартует третий тур международных соревнований Tsunami Cup 2017 по футболу.

Играют сборные Индонезии и Кыргызстана.

Поединок против хозяев турнира наверняка получится для кыргызстанцев самым сложным. Уровень отечественной сборной выше, и проиграть она не должна.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, этно-комплекс «Дасмия» — ежегодный «Бишкекский инвестиционный форум BIF 2017»;

— 9.00, отъезд от ГСИН — концерт осужденных в женской колонии № 2 в селе Степное, посвященный теме гендерного насилия и ВИЧ-инфекции;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 14.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Кыргызстан vs Чечня — турнир ММА JFC Fight Night 2017»;

— 14.20, отъезд от мэрии Бишкека — визит в пилотную школу по предотвращению и повышению мер безопасности в школьной образовательной системе.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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