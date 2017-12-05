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Общество

Единую туристскую визу на 30 дней ввели в Узбекистане

В Узбекистане ввели единую туристскую визу сроком действия 30 дней. Об этом сообщил портал UzReport со ссылкой на Государственный комитет РУз по развитию туризма.

Как отмечается, туристическая виза для индивидуальных иностранных граждан ранее выдавалась на короткий срок (на 7 или 15 дней), и при задержке рейса они сталкивались с проблемой продления срока действия виз.

Кроме того, стоимость оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов снизилась на треть — с $60 до $40. Высокая стоимость туристской визы служила определенным сдерживающим фактором для принятия решения о посещении Узбекистана, отметили в госкомитете.

Коснулись изменения и того, что в два раза снизился нижний порог (с 10 до 5 человек) для оформления групповой туристской визы. Ранее для этого требовалось наличие группы из минимум 10 туристов.

Как отметило агентство «Фергана», в настоящее время в Узбекистане ведется масштабная кампания по привлечению иностранных туристов. Активно вносятся изменения, в том числе и в визовый порядок: сокращаются сроки их оформления и расширяется список стран, для которых действует упрощенный порядок их оформления.
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