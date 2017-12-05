До премьер-министра дошли обращения возмущенных медиков

До премьер-министра Сапара Исакова дошли обращения возмущенных медиков, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе правительства.

Последует ли реакция главы правительства, пока неизвестно.

Ранее медицинская общественность неоднократно просила депутатов парламента и премьер-министра проверить деятельность Минздрава.

Создана рабочая группа депутатов Жогорку Кенеша, которая привлекла профессиональных экспертов, сотрудников силовых структур, профсоюзов, Госэкотехинспекции, Госкадровой службы, специалистов по закупкам, представителей Счетной палаты, аудиторов, представителей Общественного совета и гражданского сообщества.

Как сообщила ИА «24.kg» председатель группы Аида Исмаилова, члены рабочей группы провели несколько выездных заседаний, в том числе в центре онкологии, третьей детской больнице. Сама депутат отмечает, что на нее оказывают большое моральное давление.