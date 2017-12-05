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Общество

Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США гражданам восьми стран

Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств, а также КНДР и Венесуэлы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Уточняется, что семь из девяти членов Верховного суда отменили решения судов низших инстанций по поводу указа президента. Постановление касается третьей версии указа, подписанной Трампом с начала вступления в должность. Однако директива президента относительно граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена до сих пор оспаривается в американских судах.

Постановление суда разрешает ввести запрет на поездки в США жителей Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали, а также КНДР и Венесуэлы.

В опубликованном документе суд не пояснил свое решение, однако подчеркнул, что ожидает продолжения процесса по данному делу в нижестоящих инстанциях: апелляционных судах Сан-Франциско (штат Калифорния) и Ричмонда (штат Вирджиния).

На этой неделе в них пройдут прения сторон по вопросу о том, не превышает ли вводимый запрет президентских полномочий в сфере иммиграции.

Обе инстанции рассматривают этот вопрос в ускоренном порядке, и Верховный суд отметил, что ожидает от них принятия решения «в надлежащем ключе».

Отметим, судьи нижних инстанций приостанавливали действие указа Трампа на том основании, что он носит антимусульманский характер. По мнению судьи федерального суда на Гавайях, заблокировавшего указ Трампа, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения 90-98 процентов равносилен дискриминации по религиозному признаку.
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