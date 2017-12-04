В Кыргызстане предлагают запретить движение по дорогам при перевесе груза. С такой идеей выступила рабочая группа Совета безопасности.

Отмечено, что в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля обнаружено 5 коррупционных зон и 12 коррупционных рисков. Для их ликвидации разрабатывают план мероприятий.

Так, один из рисков связан с регулированием грузовых перевозок и осуществлением весогабаритного контроля. Эксперты считают, что механизм взимания штрафов нужно пересмотреть, чтобы исключить прямой контакт сотрудника ведомства с водителями-нарушителями.

Еще одно важное дополнение, которое предложили в СБ, — полный запрет на продолжение движения при перевесе груза. Это позволит ликвидировать коррупцию и получение незаконных доходов ответственными сотрудниками.

В числе рекомендаций также обеспечение прозрачного порядка распределения и отзыва разрешений на въезд на территорию других стран. В рабочей группе считают, что это исключит коррупцию и увеличит доходы бюджета.